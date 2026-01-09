Названа предполагаемая цель удара «Орешником» по Львовской области

Целью удара российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в Львовской области было подземное газовое хранилище. Такое предположение высказал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

«Целью "Орешника", судя по кадрам из Львова, [стало] Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище. Оно имеет проектную емкость 17,05 миллиарда кубических метров, а это более 50 процентов от общей мощности всех хранилищ Украины», — написал военкор.

Со ссылкой на украинское воздушное командование «Запад», Коц назвал скорость ракеты, составившую 13 тысяч километров в час. Он также напомнил о словах президента России Владимира Путина, утверждавшего, что боевые части «Орешника» способны выдерживать температуру около шести тысяч градусов по Цельсию.

Минобороны РФ объявило о новом ударе «Орешником» по Украине

«Способность выдерживать сверхвысокие температуры является ключевой для гиперзвукового оружия. Боевой блок разгоняется до немыслимых скоростей, сильно нагреваясь от трения об атмосферу. Далеко не каждый материал способен выдержать такой сильный жар. В конструкции российских гиперзвуковых боевых блоков широко применяются сложные композиционные материалы, спасающие их корпуса от чрезмерного нагрева и разрушения», — объяснил Коц.

Вооруженные силы России нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Львовской области в ночь на 9 января. В ведомстве подтвердили, что атака стал ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря 2025 года.