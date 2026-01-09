Минобороны РФ объявило о новом ударе «Орешником» по Украине

ВС РФ провели массированный удар по критически важным объектам на Украине в ответ на террористическую атаку Киева по резиденции президента России Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в ходе удара были применены ракеты комплекса «Орешник».

Атака, проведенная в ночь на 9 января, поразила объекты производства дронов, которыми Киев атаковал резиденцию Путина 29 декабря. Кроме того, поражена энергетическая инфраструктура — она обеспечивала работу украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

В Минобороны подчеркнули, что любые террористические действия со стороны Киева «и впредь не останутся без ответа».

Напомним, что в конце декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ВСУ попытались атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Средства ПВО ликвидировали 91 ударный БПЛА. Министр отмечал, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине после теракта.

Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина

Первое применение комплекса «Орешник» состоялось 21 ноября 2024 года — тогда с его помощью ВС РФ поразили объект украинского ВПК в Днепропетровске. Путин заявлял, что ракету использовали в ответ на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России. В ноябре 2025 года президент объявил о начале серийного производства «Орешника».