Командир взвода рассказал о работе операторов FPV-дронов «Упырь»

Расчет FPV-дронов войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожил живую силу ВСУ в подземном укрытии в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

© Минобороны РФ

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что подразделения группировки «Запад» продолжают уничтожение формирований ВСУ в Харьковской области. Для поражения различной военной техники, укрытий, беспилотников и живой силы националистов активно применяются ударные дроны.

Расчет ударных беспилотников в составе 27-й отдельной гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» уничтожил подземное укрытие боевиков в Харьковской области. При этом применялись FPV-дроны «Упырь» на оптоволокне, снабженные осколочно-фугасными зарядами.

Расчет БПЛА оперативно собрал борт, соединив составные части и установив боевую часть на беспилотник. Пилот и инженер приступили к запуску. Эффективно используя складки местности, бойцы поразили выявленный подземный временный пункт дислокации, в котором укрывались украинские боевики. По данным объективного контроля, полученным в режиме реального времени, все заявленные цели были уничтожены.

«Применяем тип дрона на оптоволокне - по скоплению пехоты, по укрытиям. Используем "Упырь-18", показывает себя очень хорошо, уже с ним работали. Сравнительные качества очень высокие. Противник понатыкал РЭБ-установки, причем очень "умные". А на оптоволокне летишь - и ничего не мешает, спокойно работаешь. Картинка, управляемость, отклик по передаче сигнала очень хорошие», - рассказал командир взвода с позывным Казах.

Командир взвода поделился, что настроение у его подчиненных «новогоднее». По его словами, они рады каждому вылету. Спешат поскорее отработать цели и показать результат.

«Помогаем пехоте, помогаем штурмовым отрядам. Стараемся. Всегда хотим помочь», - заключил Казах.

Как сообщили в Минобороны, лимитов на беспилотники в подразделениях нет. Как только появляется новая цель, дежурный расчет атакует. Беспилотники снаряжаются боеприпасами и отправляются в сторону противника. В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной техники и живой силы ВСУ. Его осуществляли операторы FPV-дронов группировки «Запад» в Купянском районе Харьковской области. Военнослужащие 6-й общевойсковой армии с помощью беспилотников продолжают уничтожение формирований боевиков ВСУ, пытающихся проводить контратаки и подвоз живой силы. Для поражения различной военной техники, укрытий и живой силы ВСУ активно применяют ударные дроны войск беспилотных систем.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.