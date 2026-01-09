Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что под прикрытием миротворческих лозунгов европейские политики стремятся разместить военные силы на Украине. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

© Лента.ру

Меркурис объяснил, что Европа хочет разместить свои силы на Украине для затягивания конфликта.

«Хотя Россия неоднократно заявляла, что войска Европы на Украине станут военной целью. <…> Теперь эти силы должны будут следить за соблюдением режима прекращения огня. <…> Хотя русские отвергли предложение о прекращении огня», — указал он.

В США назвали самоубийством возможный ввод западных войск на Украину

Ранее глава Европейской народной партии и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что страны Европы должны быть готовы обеспечить размещение на Украине собственных «миротворческих» контингентов при достижении режима прекращения огня.