Американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) получает основной объем данных о ситуации на Украине из Киева и Лондона. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Мартьянов подчеркнул, что украинцы и британцы часто передают недостоверные сведения, поэтому он назвал их «дилетантами в части оценки достоверности информации».

«Красивые выражения вроде "конкурирующие гипотезы" и "методы" они не используют. А те немногие, кто действительно в теме, не имеют никакого влияния, особенно если учесть, что директор ЦРУ [Джон Рэтклифф] — фанатичный русофоб», — отметил эксперт.

Ранее Мартьянов заявил, что западные эксперты проявляют хамство в отношении коллег из России.