Взрывы прогремели в Киеве

Взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве слышны взрывы", - отмечается в сообщении.

В ночь на 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Как написал Telegram-канал "Военная хроника", украинская столица подверглась массированному налету беспилотников типа "Герань". Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.

Комментируя ситуацию, мэр города Виталий Кличко рассказал, что после очередной серии взрывов в Киеве зафиксировали повреждение критической инфраструктуры. На этом фоне в ряде районов наблюдались проблемы с водо- и электроснабжением. Позже премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве более полумиллиона человек остались без света.

По словам чиновницы, без электроснабжения также остаются три тысячи потребителей в Черниговской области.