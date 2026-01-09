Украинские СМИ сообщают об угрозе пуска «Орешника» сегодня ночью

Посольство США ранее уже предупредило своих граждан в Киеве о неспокойной ночи на территории Украины, но не давало подробностей.

Между тем украинские СМИ пишут о том, что ВС РФ могут нанести удар по целям на Украине и применить «Орешник», о чем сообщает тг-канал «Военкоры Русской весны».

Размещение «Орешника» в Белоруссии стало серьёзным сигналом для Запада

Сообщается, что отмечена нетипичная активность в районе полигона Капустин Яр, передают авторы тг-канала.