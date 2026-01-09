Трамп допустил новые удары по Нигерии в случае расправ над христианами

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times сделал предупреждение Нигерии.

«Будут многократные удары»: Трамп сделал предупреждение Нигерии
По словам политика, ему бы хотелось, чтобы прошлогодний удар был разовым. Однако, если расправы над христианами продолжатся, «это будут многократные удары».

На заявление властей африканской страны о том, что в Нигерии много вооруженных группировок, которые, исходя из разных мотивов, расправляются как с христианами, так и с мусульманами, Трамп ответил, что последних больше.

26 декабря 2025 года США ударили по позициям террористической группировки ИГИЛ в Нигерии. После этого Трамп сообщил, что авиаудар по позициям террористов на северо-западе африканской страны, нанесенный в рождественскую ночь, стал для них «подарком».

