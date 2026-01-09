«Будут многократные удары»: Трамп сделал предупреждение Нигерии

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times сделал предупреждение Нигерии.

По словам политика, ему бы хотелось, чтобы прошлогодний удар был разовым. Однако, если расправы над христианами продолжатся, «это будут многократные удары».

На заявление властей африканской страны о том, что в Нигерии много вооруженных группировок, которые, исходя из разных мотивов, расправляются как с христианами, так и с мусульманами, Трамп ответил, что последних больше.

Трамп сделал серьезное предупреждение Китаю

26 декабря 2025 года США ударили по позициям террористической группировки ИГИЛ в Нигерии. После этого Трамп сообщил, что авиаудар по позициям террористов на северо-западе африканской страны, нанесенный в рождественскую ночь, стал для них «подарком».

Ранее Трамп заявил, что Куба «висит на волоске».