Боец ВСУ рассказал о превращении командиров в «кровожадных вождей»

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) со временем превращаются в «кровожадных вождей» и очень жестоко относятся к своим подчиненным.

Об этом рассказал один из украинских солдат, его слова приводит издание «Страна».

«У людей просто не выдерживает психика, и они превращаются в "кровожадных вождей" местного значения, для которых пожертвовать жизнями солдат в огромных масштабах не является проблемой», — поделился военнослужащий.

Одной из причин таких трансформаций становится отсутствие ротации на передовой, пишет издание. ВСУ сталкивается с острой нехваткой бойцов. Иногда на позициях находятся всего 20 военнослужащих вместо необходимых 60-70.

Ранее стало известно, что дезертиры ВСУ отрубают себе пальцы топором, чтобы не идти на фронт.