Отправка на Украину не просто символического контингента, а мощных многонациональных сил, способных на решительные действия, — именно такой сценарий рассматривают в рамках дискуссий о возможной миротворческой миссии. Такое мнение в интервью The Guardian высказал бывший командующий войсками США в Европе, отставной генерал-лейтенант Бен Ходжес.

По его убеждению, любые международные подразделения должны быть готовы не к формальному присутствию, а к отражению реальных угроз. Российским военным, считает Ходжес, должно быть сразу понятно, что они имеют дело с серьёзным противодействием.

«Российские войска должны посмотреть туда и сказать, что эти ребята настроены серьезно, а не стоят в казармах где-то под Львовом», — подчеркнул экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Генерал настаивает, что подобная группировка должна обладать не только значительной военной мощью, но и чёткими правилами ведения боя, позволяющими действовать оперативно, без бюрократических проволочек. По его словам, командиры на местах не могут каждый раз запрашивать разрешение из столиц при возникновении инцидента.

"Коалиция желающих должна иметь реальную силу и правила боевых действий, которые позволят ей немедленно реагировать на любые нарушения. Капитаны не могут звонить в Париж или Лондон, чтобы узнать, как поступать с российским беспилотником", — заявил Бен Ходжес.

Особое внимание, по мнению военного эксперта, следует уделить защите от беспилотников и других современных средств нападения, поскольку российские войска, вероятно, будут проверять реакцию и боеспособность любых новых сил на поле боя. Таким образом, концепция миротворческой миссии, озвученная Ходжесом, предполагает создание высокомобильного и хорошо вооружённого контингента, способного эффективно обороняться и демонстрировать решимость.