В Кривом Роге произошел выброс на коксохимическом заводе. Об этом в Telegram со ссылкой на местные паблики сообщает издание «Страна.ua».

По данным очевидцев, в Металлургическом районе города чувствуется едкий запах. В компании «Арселор» подтвердили перебои с электроэнергией, которые привели к частичной остановке производства.

8 января мэр Борис Филатов объявил в районе Днепропетровска чрезвычайную ситуацию национального уровня.

Ранее также Telegram-канал «Военный Осведомитель» заметил, что в Днепропетровске, Павлограде и Каменском, Запорожье и Кривом Роге произошли массовые отключения электроэнергии. Все случилось после ударов дронов-камикадзе «Герань-2».