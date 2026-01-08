Ответный удар за атаку Киева по резиденции президента на Валдае может быть осуществлен после новогодних праздников. Военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» объяснил, почему Россия так и не ответила на наглую провокацию, которая была совершена противником за несколько дней до Нового года.

Напомним, что в конце декабря киевский режим попытался нанести удар беспилотниками по резиденции Владимира Путина. Внешнеполитическое ведомство России прямо заявило, что ответ на террористическую атаку «будет не дипломатическим».

Военные эксперты также отметили, что наш ответный удар может оказаться беспрецедентным и под прицелом могут оказаться люди из ближнего окружения просроченного президента Украины. Между тем удара с нашей стороны пока так и не последовало.

Минобороны Дании подтвердило готовность ударить по контингенту США

Военный эксперт Владимир Попов в беседе с «МК» рассказал, что отсрочка может быть связана с праздничными днями:

- Скорее всего, это связано с тем, что у нас начались и продолжаются праздничные дни. Мы приостановили наши удары не потому что хотим не нарушать баланс праздничных дней на Украине. Главное — это наши люди. Мы дали возможность нашим бойцам отдохнуть. В противном случае все войска должны были бы активно работать.

Мы решили дать возможность выдохнуть и работать в эти праздничные дни в режиме крайне осторожных ответов. Было много отпусков, проходила ротация личного состава на переднем крае. Кроме того, система ПВО сегодня работает на износ. У нас еще будет время — долбанём, где надо, ответим.