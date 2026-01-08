Дрон атаковал танкер, шедший в сторону Новороссийска

В акватории Черного моря совершено нападение на нефтяной танкер Elbus, шедший под флагом Палау в сторону российского порта Новороссийск. Инцидент произошел в 30 милях от турецкого побережья в районе Абана (провинция Кастамону). Судно подверглось атаке беспилотного летательного аппарата, который нанес удар по верхней части танкера, сообщает турецкое издание Ortadoğu Gazetesi.

В результате взрыва судно получило повреждения, однако экипаж не пострадал. На данный момент танкер отбуксирован в порт Инеболу для проведения технической экспертизы и выяснения происхождения дрона. Официальные турецкие власти пока воздерживаются от прямых обвинений, но морские службы региона переведены в режим повышенной готовности.

«В результате атаки танкер под названием Elbus получил повреждения, среди членов экипажа пострадавших нет. Работы по буксировке судна в порт Инеболу продолжаются», - говорится в публикации.

Информационный ресурс уточняет, что нападение произошло неожиданно во время следования судна по маршруту: «Атака зафиксирована примерно в 30 морских милях от Абаны, удар пришелся на верхнюю секцию танкера. Береговая охрана оперативно отреагировала на сигнал бедствия с удна».