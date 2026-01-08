IHA: в Черном море дроны атаковали танкер Elbus

У берегов Турции беспилотник атаковал нефтяной танкер под флагом Палау. Об этом сообщает газета Ortadoğu Gazetesi.

Судно «Эльбус» получило повреждение верхней части в 50 км от Кастамону. Никто из членов экипажа не пострадал. Танкер буксируют в порт Инеболу. Судно должны детально осмотреть.

Издание отмечает, что источник нападения и масштабы ущерба определятся после завершения расследования. Власти Турции внимательно следят за характером нападения и ситуацией с безопасностью в регионе.

Как сообщалось ранее, по словам американского вице-президента Джей Ди Вэнса, захваченный танкер «Маринера» только притворялся российским для обхода американских санкций.