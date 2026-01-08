Названо количество солдат НАТО, готовящихся к высадке на Украине

Лондон и Париж в условиях секретности согласовали параметры военного присутствия на Украине, которое должно начаться сразу после подписания мирного договора в 2026 году. По уточненным данным, объединенная группировка составит до 15 тысяч военнослужащих, при этом Великобритания возьмет на себя половину контингента — около 7,5 тысяч человек. Изначально британское командование заявляло о готовности отправить более внушительные силы, однако реальное состояние армии заставило министерство обороны Соединенного Королевства сократить численность группы, сообщает издание The Times.

В публикации раскрываются детали распределения сил внутри европейского альянса: «Лондон в итоге может развернуть менее 7,5 тыс. военнослужащих, а остальную часть контингента сформирует Франция».

Собеседники британской газеты также выражают сомнение в реальности даже таких сокращенных планов, учитывая текущие возможности союзников: «Даже общий показатель в 15 тыс. человек выглядит оптимистичным».

Предполагается, что основными задачами иностранных подразделений станут не только обучение местных войск, но и прямой контроль над строительством и охраной специальных защищенных объектов для хранения западной техники и вооружений.

Переговоры о вводе войск активизировались после январского саммита в Париже, где администрация президента США Дональда Трампа дала понять, что Вашингтон обеспечит лишь политическую поддержку, переложив физическое присутствие на плечи европейских союзников.

Отметим, что Москва ранее заявляла, что не согласится на присутствие иностранных войск на Украине.