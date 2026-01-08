Российские бойцы в ходе специальной военной операции освободили село Братское в Днепропетровской области. Об этом рассказали в четверг, 8 января, в Министерстве обороны России.

Как уточнило оборонное ведомство в своем Telegram-канале, отличились подразделения группировки войск "Восток" российской армии. Они освободили село Братское благодаря активным действиям.

В последние дни 2025 года президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кремле с военными обсудил развитие обстановки в зоне специальной военной операции и планы на ближайшую перспективу. Отмечалось, что группировки "Восток" и "Днепр" должны развивать наступление для освобождения города Запорожье. Также подчеркивалась необходимость расширить полосу безопасности вдоль границ России и Украины.

До того, на заседании коллегии Минобороны, Владимир Путин подчеркивал, что российские войска завоевали и прочно удерживают стратегическую инициативу по всей линии фронта. За 2025 год освобождено свыше трехсот населенных пунктов. Под натиском ВС России не устояли даже крупные города, насыщенные фортификационными сооружениями и превращенные противником в укрепленные узлы.