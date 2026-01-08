В Европе заявили о «попивающих шампанское русских» на фоне конфликта из-за Гренландии

Разногласия США и Европейского союза (ЕС) из-за Гренландии воспринимаются в России как повод для радости. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, публичные споры между Европой и США по вопросу Гренландии являются неразумными и вредят единству Запада. На этом фоне русские «попивают шампанское», поэтому нужно срочно урегулировать споры.

«Устраивать примитивную перепалку вокруг Гренландии неразумно... Москва наблюдает и пьет шампанское, когда видит нашу разобщенность», — пояснил он.

В ЕС призвали готовиться к прямой конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его претензий на Гренландию. Американский лидер настроен агрессивно, поэтому Европе нужно быть в режиме полной готовности, заявил собеседник издания Politico.

Трамп в начале января вновь подчеркнул, что Гренландия «совершенно необходима» Соединенным Штатам. «Она окружена российскими и китайскими кораблями — нам она нужна для обороны», — заявил президент США.