Великобритания передала Украине 13 систем ПВО

Великобритания подтвердила передачу Украине 13 мобильных систем ПВО Raven. Об этом сообщает военное издание UK Defence Journal.

Также Лондон начал поставки более мощных зенитных комплексов Gravehawk. Украина уже получила две такие системы, а позже планируется передача ещё 15.

Заявляется, что системы Raven предназначены для защиты в прифронтовой полосе от дронов, самолётов и вертолётов. Более тяжёлые Gravehawk способны перехватывать дальнобойные ракеты и используются для прикрытия энергетической инфраструктуры и крупных городов.

Британский премьер Кир Стармер ранее сообщил, что после прекращения огня Лондон и Париж планируют разместить на территории Украины военные базы и создать защищенные объекты для хранения вооружений и техники.