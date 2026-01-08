ВСУ заварили люки своим танкистам

Беженка из поселка Ставки Краснолиманского района ДНР рассказала, что в 2022 году командование ВСУ приказало заваривать люки на украинских танках. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам женщины, историю о заваренных люках ей рассказали бойцы ВС РФ. Они услышали, как украинские солдаты, находившиеся в пораженных танках, зовут на помощь.

«Они [российские солдаты - прим.ред.] подбежали к этим танкам, а там были заваренные люки… и они [танкисты ВСУ] там живьем горели», - заявила женщина.

Ранее беженец рассказал РИА Новости, что украинские солдаты приезжали на самоходной артиллерийской установке (САУ) во дворы жилых домов в ДНР. Мужчина рассказал, что однажды солдаты ВСУ приехали на САУ к одному из домов в районе Шахтёрского. По его словам, солдаты были пьяны: они не смогли самостоятельно развернуться и выводить машину пришлось другому экипажу.