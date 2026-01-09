Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 5 украинских БПЛА над регионами России в ночь на пятницу, 9 января. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно информации оборонного ведомства, два дрона были уничтожены в небе над Брянской областью и по одному - над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на четверг, 8 января, над российскими регионами было сбито 66 украинских дронов. При этом 14 низ них было уничтожено над территорией Крыма, 13 – над акваторией Азовского моря, 12 – над акваторией Черного моря.

Также 11 – над территорией Краснодарского края, 6 – в небе над Ростовской областью, 5 – над территорией Орловской области. По 2 БПЛА сбили над территориями Курской и Волгоградской областей и один – над территорией Брянской области.