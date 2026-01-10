Над РФ сбили больше полусотни БПЛА за ночь

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в течение ночи 59 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА - над акваторией Черного моря, 10 БПЛА - над территорией Краснодарского края, восемь БПЛА - над территорией Брянской области", - говорится в публикации.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

По данным оборонного ведомства, еще шесть дронов были сбиты над территорией Липецкой области, по четыре БПЛА - над территорией Калужской области и над акваторией Азовского моря, а также над территорией Республики Адыгея и в небе над Республикой Крым.

Помимо этого, три беспилотника были ликвидированы над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, еще два БПЛА - над территорией Белгородской области. Также по одному дрону было сбито над территориями Воронежской, Смоленской и Тульской областей.