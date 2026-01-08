Российские военнослужащие взяли в плен боевика 253-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Арей». Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в силовых структурах, военный попал в плен в Сумской области. Вместе с ним взяли в плен еще двух украинских военнослужащих.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о воюющих в Сумской области колумбийских наемницах. По его словам, украинское командование относится к наемникам лучше, чем к собственным бойцам.