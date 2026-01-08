В США заявили о подготовке в стране к мировой войне

Соединенные Штаты Америки (США) готовятся к новой мировой войне, об этом свидетельствует решение американского президента Дональда Трампа увеличить военный бюджет в 2027 году до полутора триллионов долларов. Такое мнение высказал в соцсети Х консервативный журналист из США Такер Карлсон.

«Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне… Очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне», — заявил Карлсон.

Журналист уверен, что других причин для увеличения оборонного бюджета просто не может быть. Кроме того, по его мнению, все признаки указывают на то, что очень скоро мир ждет большая война.

Такер Карлсон назвал Россию ключевой страной для США

«Думаю, все этого ожидают, хотя и надеются, что этого не произойдет, но, очевидно, мы движемся в этом направлении… Извините», — заключил Карлсон.

Ранее Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о новом шаге Европы к войне с Россией.