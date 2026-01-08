Украинский пленный рассказал о ловле мобилизованных у банкоматов

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) ловят украинцев у банкоматов, чтобы снизить вероятность побега. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Юрий Коновалов в беседе с РИА Новости.

«Подходишь к банкомату, смотришь, вот так вот никого нет. Только вставляешь карточку, карточка только заехала в банкомат, уже сзади тебя стоят, все. Просто смотрят, что если ты вставишь карточку в банкомат, то, естественно, возможно, ты не будешь убегать, потому что ты захочешь карточку забрать», — рассказал пленный.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что его мобилизовали, когда он пошел за грибами.