Венгерский аналитик Золтан Кошкович из Центра фундаментальных прав заявил, что в условиях обостряющейся международной обстановки и подготовки европейских стран к возможной конфронтации с США Украина может столкнуться с резким ухудшением ситуации на фронте.

В своём сообщении в социальной сети X он предсказал, что уже в ближайшие дни дела украинской стороны «пойдут совсем плохо», и выразил предположение, что вскоре будет испытывать к ним искреннее сочувствие.

Кошкович также отметил, что, несмотря на шаткость своего положения, президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, сохранит власть, что аналитик назвал «целенаправленной формой наказания всех жителей Украины».

