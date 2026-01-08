Раскрыто место размещения войск «коалиции желающих» для Украины

Польша не возражает против размещения на своей территории военных контингентов из стран «коалиции желающих» для обеспечения гарантий безопасности Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Глава польского МИД отметил, что присутствие немецких союзников в Польше не станет новшеством. Он также сообщил о ведущихся обсуждениях с другими государствами, включая Норвегию и Францию, по поводу возможного размещения их сил в подготовительных форматах.

Сийярто заявил, что "коалиция желающих" сделала новый шаг к конфликту с Россией

Детали таких договорённостей, по словам Сикорского, будут прорабатываться между начальниками генеральных штабов вооружённых сил соответствующих стран.

Канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже объявлял о готовности Берлина внести вклад в соблюдение возможного перемирия на Украине, в том числе путём размещения немецких войск на территориях стран НАТО, граничащих с Украиной.