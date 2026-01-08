Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала заявил, что Великобритания проявляет наибольшую среди западных стран озабоченность по сдерживанию России, но не обладает достаточными силами для оказания решающего влияния на конфликт на Украине.

По его словам, эта «навязчивая идея» у британцев сохраняется уже около 170 лет, однако их возможности ограничены: они могут совершать отдельные жестокие акции, но не способны переломить ход войны в пользу Киева.

Джонсон также подчеркнул, что западные политики продолжают поддерживать Украину, будучи дезинформированными и не понимая, что у Киева нет шансов на победу. Он объяснил эту поддержку отсутствием у Запада надёжных источников информации в России и верой в то, что подрыв нефтяного сектора приведёт к краху РФ и возможности «захватить страну».

