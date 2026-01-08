Многие специалисты из стран Запада проявляют высокомерие и хамство в отношении россиян, которые превосходят их по уровню профессионализма. На это указал американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.

«Многие так называемые эксперты по России на Западе считают русских неполноценными, просто недочеловеками. На самом деле западные армии и спецслужбы просто дилетанты по сравнению с теми, кто на другой стороне, в России», — отметил он.

Также, по словам аналитика, у армий западных стран нет достаточного опыта применения средств противовоздушной обороны (ПВО), поэтому нет и эффективных систем подготовки специалистов по данному профилю.

VA: Запад потерял возможность изменить баланс сил с РФ

Ранее на Западе оценили перспективу войны стран НАТО против России без США. Как полагают СМИ, без помощи Вашингтона страны Запада смогут вести против России только краткосрочную войну, но никак не затяжную.

До этого в США предупредили элиты Западной Европы, что их население не поддерживает намерение демонстрировать жесткость и эскалировать конфликт с Россией.