Lenta.ru

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Херсонскую область, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Сальдо сообщил об атаке украинских БПЛА
«Все экстренные и коммунальные службы приведены в готовность для оперативной ликвидации возможных последствий», — написал губернатор Херсонской области.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал нефтебазу в Белгородской области. В результате на территории загорелись несколько резервуаров.

Позднее украинский дрон сбили в Воронежской области.