Министр обороны Британии объявил о своем скором визите на Украину

Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о своём скором визите на Украину, где планирует обсудить долгосрочную поддержку Киева, включая поставки вооружений и меры по поддержанию возможного режима прекращения огня.

В выступлении в парламенте он подтвердил, что Великобритания будет работать вместе с США над обеспечением гарантий безопасности и сдерживания агрессии, а также над поддержкой Украины в случае вооружённого нападения.

Министр обороны Британии сообщил о разведывательных поездках на Украину

Хили процитировал специального посланника США Стивена Уиткоффа, который охарактеризовал эти обязательства как «твёрдые». Ранее, 6 января, премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже заявил о принятии декларации о размещении войск на Украине после достижения мира.

