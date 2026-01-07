Стало известно, каким будет ответ России на захват «Маринеры»

Россия в обязательном порядке ответит на захват американской береговой охраной нефтетанкера «Маринера», который шел под российским флагом и с флагом РФ на корпусе судна, рассказал в беседе с журналистами «Аргументов и фактов» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

© Соцсети

Военные США в среду, 7 января, заявили, что захватили танкер, якобы относящийся к теневому флоту Венесуэлы. В Белом доме позже сообщили, что захват был осуществлен по ордерам, выданным американским судом.

Дандыкин заметил, что Москва с высокой долей вероятности задействует все законные механизмы и организации — обратится по линиям МИД, ООН. Он добавил, что «это вряд ли подействует».

«Скорее всего, надо будет принимать меры другого порядка, сопровождать эти суда. Может быть, создавать караваны. Также все-таки должна быть на этих судах охрана», — разъяснил Дандыкин.

По его оценке, захват судна военными США — это нарушение всех международных правил судоходства.