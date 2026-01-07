Вооруженные силы Украины (ВСУ) обладают лишь несколькими подразделениями, которые проходят подготовку перед отправкой на передовую. На проблему Киева в зоне проведения специальной военной операции (СВО) указал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Это означает, что большинство людей, которые идут на передовую и сражаются в (…) городах, которые пали в последний месяц или около того, — это люди, которые не были обучены, пушечное мясо», — подчеркнул Дэвис.

По его словам, из-за недостаточной подготовки украинские подразделения оказываются раздавленные на поле боя.

Ранее пленный украинский боец Сергей Момот рассказал, что британские военные инструкторы, занимавшиеся подготовкой ВСУ, признавали, что полученные на курсах знания могут оказаться бесполезными в реальном конфликте с Россией.