На Западе испугались заступления «Орешника» на боевое дежурство
Заступление ракетного комплекса «Орешник» на боевое дежурство в Белоруссии стало сигналом для Запада. Об этом говорится в статье The National Interest (NI).
По его мнению, применение ракеты стало бы сокрушительным ударом для украинской армии, особенно учитывая отсутствие средств противодействия этому оружию.
Мало им «Орешника»: Путин и Лукашенко готовят еще один сюрприз для НАТО
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии. Он указал, что военное сотрудничество с Россией обеспечивает стратегическую защиту республики.