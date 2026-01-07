Американские военные захватили второй нефтяной танкер за час

Американские военные захватили танкер Sophia, находившийся в международных водах в Карибском море, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного командования ВС США.

Часом ранее стало известно о задержании в северной части Атлантического океана еще одного судна — российского танкера «Маринера», который направлялся к точке назначения под международным наименованием M/V Bella 1.

«Военное министерство в предрассветное время в координации с Министерством внутренней безопасности задержали находившийся под санкциями и без страновой принадлежности танкер», — отметили в командовании.

В пресс-службе заметили, что судно M/T Sophia находилось в международных водах и «вело незаконную деятельность в Карибском море».

Пентагон прокомментировал задержание российского танкера

Береговая охрана США сопровождает судно в США для окончательной стоянки, констатировали в Южном командовании.

В момент задержание судно находилось в тысячах километров от американского берега, отметили журналисты.