США официально подтвердили захват российского танкера

Европейское командование Вооруженных сил США объявило о задержании российского нефтяного танкера «Маринера» в связи с нарушением санкционного режима. В официальном заявлении в соцсети X говорится, что судно остановлено в северной части Атлантического океана по решению федерального суда Соединенных Штатов.

© ТК «Звезда»

Отмечается, что в операции участвовали Минюст и Министерство внутренней безопасности США, которые действовали совместно с Пентагоном. На данный момент судно сменило курс и предположительно конвоируется в направлении Шотландии. Министр войны Пит Хегсет сообщил, что причиной задержания является нарушение санкционного режима.

В МИД России ранее заявляли информагентствам, что Москва с тревогой следит за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера «Маринер» в международных водах Северной Атлантики. На Смоленской площади подчеркнули, что танкер действует в соответствии с международным морским правом, но США и НАТО проявляют к нему несоразмерное внимание. Россия призывает западные страны следовать принципам свободы судоходства.