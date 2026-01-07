В Сети появились кадры попытки захвата российского танкера Marinera

Телеканал RT в среду, 7 января, опубликовал фотографии попытки захвата следующего под российским флагом нефтяного танкера Marinera.

— На борт танкера Marinera, преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант (...) Предположительно, речь идет об американских военнослужащих, — говорится в публикации.

Информация о захвате появилась в этот же день: судно связано с Венесуэлой, его преследовали в течение более двух недель. По информации СМИ, операцию проводят береговая охрана и военные Соединенных Штатов. В МИД РФ заявили, что Россия с тревогой отслеживает «аномальную ситуацию» вокруг российского нефтяного танкера.

Стало известно, что администрация США передала временным властям Венесуэлы перечень условий, выполнение которых необходимо для получения разрешения на наращивание добычи нефти. Так, от Каракаса требуют разорвать экономические связи с Россией.