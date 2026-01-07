Кладбище – единственное, что объединяет украинских граждан, заявил украинский вице-премьер по вопросам восстановления Алексей Кулеба.

«Кладбище. Это единственное, что сейчас объединяет нашу страну», – сказал Кулеба украинской прессе, передает РИА «Новости».

Он отметил, что знает это, поскольку занимается региональной политикой. Кулеба также добавил, что киевский режим ответственен в этом, но пояснил, что «виновата» в этом Россия.

В декабре СМИ сообщали, что места на воинском кладбище во Львове, созданном через два месяца после начала СВО, закончились.

До этого сообщалось, что на украинских кладбищах не хватает для захоронений из-за боевых потерь ВСУ.