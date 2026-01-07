Военкор призвал чморить теневой флот Украины

Военный корреспондент Александр Коц, комментируя действия США против российского танкера у берегов Венесуэлы, призвал ввести санкции в отношении западных компаний, поставляющих оружие Украине.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Удивительная ситуация с российским танкером. С конца декабря наблюдаем, как наше судно щемят американские корабли, преследуют натовские самолеты-разведчики. <...> Но как мы вообще дошли до того, что кому-то приходит в голову отжать судно под российским флагом», — возмутился Коц.

По его мнению, России пора ввести санкции в отношении компаний, поставляющих на Украину оружие и элементы энергетики.

«Составить свой список "теневого флота Украины" и чморить его по всему мировому океану. Потопили наш танкер — взорвали два их. Отжали у нас судно — экспроприировали три их. Чего щеки-то подставлять. Никаких щек не напасешься», — заключил военкор.

Танкер, ранее известный как Bella 1, более двух недель пытался обойти американскую блокаду Венесуэлы. Судно не смогло пришвартоваться в одном из портов Боливарианской республики и загрузиться нефтью — Береговая охрана США преследует его в Атлантике, пытаясь пресечь деятельность флота танкеров, перевозящих нелегальную нефть по всему миру, включая якобы нефть, продаваемую Россией на черном рынке.

Ранее стало известно, что Россия якобы направила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения танкера, который США пытались захватить у берегов Венесуэлы.