Мелони раскрыла, отправит ли Италия войска на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила, что Рим не рассматривает возможность отправки своих войск на Украину. Об этом сообщается на сайте итальянского правительства.

Шестого января участники неформальной «коалиции желающих» согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Киева. Франция, Британия и Украина подписали соглашение о размещении сил на украинской территории после завершения конфликта с Россией.

Документ предполагает создание механизма мониторинга прекращения огня под руководством США. Также соглашение подразумевает создание «многонациональных сил в воздухе, на море и на суше для обеспечения безопасности после прекращения огня». Союзники Украины юридически обязуются поддерживать ее в случае нового конфликта с Россией.

Мелони также приняла участие во встрече «коалиции желающих» в Париже.

«Подтверждая поддержку безопасности Украины Италией, <…> Мелони вновь подчеркнула ряд неизменных пунктов позиции итальянского правительства по вопросу гарантий, в частности, она исключила размещение итальянских войск на территории страны», - подчеркнули в Риме после встречи.

Politico писало, что некоторые европейские страны по-прежнему противятся идее размещения военных на Украине после завершения конфликта. К примеру, премьер Греции Кириакос Мицотакис подчеркнул, что Афины не будут участвовать в совместных европейских силах. Тем не менее Мицотакис не исключает других форм помощи, например, в области морского наблюдения.

Власти РФ неоднократно называли неприемлемым присутствие западных войск на Украине.