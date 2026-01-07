Fox News: Американцы поднялись на борт танкера «Маринера»
Американские военные поднялись на борт танкера «Маринер», идущего под флагом РФ. Об этом сообщил журналист Fox News Лукас Томлинсон.
Чуть раньше источники Reuters заявляли, что США проводят задержание судна. С вертолета пытается высадиться десант.
«По словам официальных лиц, американские военные поднялись на борт танкера, подпадающего под санкции, между Исландией и Британскими островами до того, как туда прибыли российские военные корабли и подводная лодка», — написал Томлинсон в соцсети.
Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов говорил, что любой акт пиратства в отношении российской территории, или если речь идет о корабле, который курсирует под нашим флагом, — «казус на грани войны». В таком случае у РФ есть все основания защищать часть «нашей фактически территории», и средств для этого достаточно.
The Wall Street Journal писало, что Россия направила подводную лодку и несколько кораблей для сопровождения танкера, который США преследуют в Атлантике.