Американские военные поднялись на борт танкера «Маринер», идущего под флагом РФ. Об этом сообщил журналист Fox News Лукас Томлинсон.

Чуть раньше источники Reuters заявляли, что США проводят задержание судна. С вертолета пытается высадиться десант.

«По словам официальных лиц, американские военные поднялись на борт танкера, подпадающего под санкции, между Исландией и Британскими островами до того, как туда прибыли российские военные корабли и подводная лодка», — написал Томлинсон в соцсети.

Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов говорил, что любой акт пиратства в отношении российской территории, или если речь идет о корабле, который курсирует под нашим флагом, — «казус на грани войны». В таком случае у РФ есть все основания защищать часть «нашей фактически территории», и средств для этого достаточно.

Военкор призвал чморить теневой флот Украины

The Wall Street Journal писало, что Россия направила подводную лодку и несколько кораблей для сопровождения танкера, который США преследуют в Атлантике.