Российские военные сбили ракету HIMARS

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Об этом сообщило Министерство обороны России в ходе брифинга.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Во вторник, 6 января, Минобороны отчиталось о двух сбитых снарядах HIMARS. Помимо этого, российские военные сбили 360 беспилотников самолетного типа.