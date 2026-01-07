Истребители F-16 выходят из-под контроля после обновления ПО

Причиной катастрофы истребителя F-16 ВВС Тайваня стал компьютерный сбой.

Самолет c бортовым номером 6700 упал в море 6 января в ходе обычного тренировочного полета. В 18:17 по местному времени истребители поднялся в воздух с авиабазы Хуалянь, а в 19:29 связь с ним была потеряна. Истребитель в это время находился в 10 милях к востоку от побережья в районе Фэнбина. Летчик катапультировался и был спасен.

Бортовой компьютер F-16 вышел из строя, это привело к потере пилотом пространственной ориентации, пишет Military Watch Magazine. За несколько дней до ЧП произошел аналогичный сбой на самолете того же типа. Тогда обошлось без аварии и инцидент не получил огласки.

Компьютерные системы в тайваньских истребителях начинают давать сбои после обновления программного обеспечения в рамках общей модернизации самолетов. Китайская республика использует ранние версии F-16 А/В. После их обновления до версии F-16V система управления может выйти из-под контроля летчика.

Зарегистрировано несколько инцидентов, когда "перепрошитые" истребители самопроизвольно выполняли мертвые петли, ставя под угрозу жизнь летчика. В частности, два подобных инцидента произошли в 2024-2025 годах на тайваньской авиабазе Цзяи.

Еще одной проблемой F-16V стали ложные срабатывания датчиков радиолокационного облучения. Система предупреждает летчиков о мнимых угрозах, игнорируя настоящие, исходящие с совершенно иных ракурсов.

Но главной угрозой летчики и инженеры называют потерю ориентации в пространстве из-за компьютерных сбоев. Частота отказов после модернизации очень высока, а сбои электроники в облачности и в ночное время крайне опасны, так как в таких условиях нельзя доверять даже резервному индикатору пространственного положения, сообщил источник издания.

Проблемы с ПО возникают не только на Тайване и не только у F-16. 19 октября 2022 года на американской авиабазе Хилл по схожей причине едва не разбился F-35 ВВС США.

Пилот не смог прервать заход на посадку, так как самолет перестал реагировать на ручку управления и резко накренился влево.

"F-35 явно вышел из-под контроля. Я видел очень сильные и резкие движения элеронов, рулей высоты и направления. Они перекладывались быстро и на максимальные углы. Истребитель оказался в положении, из-которого практически невозможно было выбраться", - рассказал летчик-испытатель, наблюдавший за самолетом в момент ЧП.

В 2019 году японский F-35 упал в море после того, как его пилот потерял ориентацию в пространстве. В F-16V используются электронные компоненты и программы, во многом унифицированные с F-35. Кстати, F-16А/В используют и ВВС Украины.