Украинский военнопленный раскрыл детали обучения ВСУ иностранным инструктором

Немецкий инструктор обучал украинских солдат правильно обращаться с оружием в учебном центре в Сумской области. Об этом РИА Новости рассказал украинский военнопленный Павел Вовченко.

Он уточнил, что инструктор приезжал к ним в центр, чтобы показать технику удержания оружия. При этом сам инструктор не знал русского или украинского языка и общался через переводчика.

До этого Вовченко в интервью информагентству рассказал, что решил покинуть армию из-за «дружественного огня» на фронте.

Он пояснил, что при одном из выходов на боевую задачу стал свидетелем нескольких ликвидаций товарищей. Он сообщил, что после него на участок фронта зашла вторая группа, и сразу же последовали удары с беспилотников, в результате чего один человек спастись не смог, а трое получили ранения. Позже он оставался один из выживших после этих инцидентов, поэтому принял решение о дезертирстве.