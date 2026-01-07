Россия направила подводную лодку для сопровождения танкера MarineraСША пытались захватить у берегов Венесуэлы. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, танкер две недели пытался обойти блокаду США, но так и не смог подойти к берегам Венесуэлы, чтобы произвести погрузку нефти.

«Хотя судно пустое, береговая охрана США преследует его в Атлантике», — говорится в материале.

WSJ отмечает, что ситуация с танкером стала очередной острой точкой в противостоянии России и США.

6 января в МИД РФ заявили, что Москва с тревогой следит за ситуацией с нефтяным танкером Marinera. В министерстве уточнили, что вот уже несколько дней за ним следует корабль береговой охраны США, хотя от американского побережья судно отделяют около 4 тыс. км.

До этого телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что США планируют захватить танкер Marinera, который, по мнению американских властей, перевозит подсанкционную нефть из Ирана и Венесуэлы.

По данным CNN, изначально танкер назывался Bella 1. Судно находится под санкциями США с 2024 года. Корабль направлялся в Венесуэлу, но в конце декабря развернулся, чтобы избежать захвата береговой охраной США. В какой-то момент во время преследования экипаж танкера нарисовал на его корпусе российский флаг, свидетельствующий о том, что судно находится под защитой России.