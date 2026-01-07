Самолеты Британии, Ирландии и Франции следили за танкером Marinera РФ

Самолеты Ирландии и Франции вели слежку за российским танкером Marinera у Британских островов. Об этом в среду, 7 января, сообщили в The Times.

© Вечерняя Москва

Отмечается, что Запад обеспокоился проходом судна рядом с Великобританией, после чего в его направлении направили три самолета, включая патрульный самолет ВМС Франции и самолет ирландской авиации.

Также был замечен британский истребитель Eurofighter Typhoon, который вскоре после начала полета исчез с радаров.

Как пишет издание, союзники по НАТО и ирландские ВВС пролетели над танкером Marinera во время его следования к северу от Великобритании.

Ранее в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ заявляли, что Россия с тревогой отслеживает «аномальную ситуацию» вокруг нефтяного танкера Marinera, которому военнослужащие США и Североатлантического альянса уделяют «повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу» внимание.

1 января СМИ сообщили, что 31 декабря 2025 года США получили от России дипломатическую ноту с просьбой остановить преследование танкера Bella 1, который шел в Венесуэлу. Американские военные пытались задержать судно в рамках блокады кораблей, груженных венесуэльской нефтью.