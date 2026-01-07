Прага не будет выделять бюджетные средства на инициативу по поставкам боеприпасов для ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже.

Глава чешского правительства уточнил, что республика не намерена финансировать закупки снарядов за счет государственного бюджета. При этом сама инициатива, по его словам, может быть продолжена, если расходы возьмут на себя другие государства. Бабиш подчеркнул, что любые подобные схемы должны быть максимально прозрачными и исключать коррупционную составляющую.

Кроме того, премьер заявил, что отдельные положения принятой в Париже декларации для Чехии неприемлемы. В частности, он прямо исключил возможность отправки чешских военнослужащих на территорию Украины, подчеркнув, что Прага на такой шаг не пойдет ни при каких условиях.

Заседание «коалиции желающих» прошло на фоне визита в Париж американской делегации, которая провела консультации с представителями стран коалиции и киевского режима. По официальной версии, переговоры были посвящены продвижению мирных инициатив по украинскому направлению.

Инициатива по централизованному сбору боеприпасов для Украины была выдвинута Чехией весной 2024 года. Речь шла о закупке крупнокалиберных артиллерийских снарядов в третьих странах с последующей передачей их ВСУ за счет средств западных партнеров. В 2024 году таким образом Украине было передано около 1,5 млн снарядов, в 2025 году — еще на 300 тыс. больше. Основными партнерами Праги в рамках этой схемы стали Нидерланды и Дания.

Москва неоднократно заявляла, что любые поставки вооружений на Украину рассматриваются как законная военная цель. В МИД РФ подчеркивали, что страны НАТО, продолжая снабжение Киева оружием, сознательно повышают уровень эскалации. В Кремле указывали, что накачивание киевского режима вооружениями не способствует переговорному процессу и лишь усугубляет конфликт. Сергей Лавров ранее также заявлял, что США и НАТО фактически участвуют в конфликте, включая подготовку украинских военных на территории западных государств.