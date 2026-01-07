В подразделениях иностранных легионов ВСУ фиксируются беспорядки после массового перевода их личного состава в штурмовые группы. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

© Московский Комсомолец

По имеющимся данным, приток иностранных наемников в ряды ВСУ заметно сократился. Причиной стал недавний указ украинского руководства, согласно которому все легионерские формирования подлежат переводу в штурмовые подразделения. Это решение резко снизило привлекательность службы для иностранцев. Если ранее большинство из них находилось в тылу и получало высокое денежное содержание, то теперь им предстоит выполнять боевые задачи, напрямую связанные с угрозой для жизни. На этом фоне в ряде подразделений начались открытые конфликты и отказ подчиняться командованию.

Дополнительным фактором напряженности стала невозможность расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Иностранные граждане, подписавшие соглашения с ВСУ, фактически оказались в правовом тупике. Ситуацию усугубляет позиция стран их происхождения, которые предпочитают не вмешиваться и игнорировать судьбу своих граждан. Обращения в дипломатические представительства, по имеющимся сведениям, результата не приносят.

Ранее в силовых структурах сообщали, что украинское командование массово направляет военнослужащих иностранных легионов в штурмовые группы из-за тяжелых потерь на линии боевого соприкосновения. Новая практика привела к росту недовольства среди наемников и усилила внутреннюю нестабильность в соответствующих подразделениях.