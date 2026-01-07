В Британии указали на препятствие для размещения войск НАТО на Украине
Страны Европы планируют разместить войска НАТО на Украине, но для этого им нужно получить гарантии поддержки со стороны США. На это указал британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
«Они не сделают этого и не смогут сделать, пока США не дадут гарантии, что в случае, если у них возникнут проблемы, Америка вмешается и безоговорочно их поддержит», — отметил он.
Однако, как подчеркнул Крук, Вашингтон не намерен этого делать и, вероятно, откажет в просьбе предоставить эти гарантии.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта.