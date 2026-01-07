Румыния отказалась отправлять войска на Украину

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что страна не будет направлять свои войска на территорию Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции в посольстве Румынии в Париже по итогам встречи «коалиции желающих». Стенограмма выступления опубликована на сайте президентской администрации.

Вместо военного контингента Румыния обязуется предоставлять логистическую поддержку, участвовать в подготовке украинских военных на своей территории или в других европейских странах, а также в совместных программах вооружения.

Дан также сообщил, что помимо открытой декларации, по итогам встречи был принят закрытый военный документ, разработанный техническими группами, начальниками генеральных штабов и советниками по безопасности. В нём конкретно прописано, как будут реализовываться гарантии безопасности, распределена ответственность между участниками коалиции и организована координация каждого элемента. Он подчеркнул важность участия США в этих гарантиях.

Ранее сообщалось, что Хорватия отказалась отправлять своих солдат на Украину в составе коалиции.