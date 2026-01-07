Самолеты НАТО вылетели для слежки за российским танкером

Патрульные самолеты Франции, Ирландии и Великобритании проследили за нефтяным российским танкером Marinera в Атлантическом океане. Сделано это было по мере его прохода рядом с Британскими островами, о чем пишет газета The Times.

© Lenta.ru

Как уточняется, союзники по НАТО вместе с ирландскими ВВС пролетели над судном на его пути к северу Великобритании. Помимо этого, британский истребитель Eurofighter Typhoon был также обнаружен в направлении танкера, а затем исчез из поля зрения общедоступных систем слежения.

По данным издания, судно Marinera прорвало американскую морскую блокаду Венесуэлы и сейчас направляется в сторону Северного моря. Журналисты предположили, что Соединенные Штаты могут попытаться захватить танкер.

4 января сразу три разведывательных самолета Boeing P-8A Poseidon военно-морских сил (ВМС) США начали слежку за танкером под российским флагом. Между тем, в МИД заявили, что Россия внимательно следит за сложившейся обстановкой.

Телеканал CNN сообщил, что американские военные обсуждают захват преследуемого российского танкера. Америка предполагает, что судно якобы занимается перевозкой нефти из Венесуэлы и Ирана.